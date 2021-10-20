Роспотребнадзор Татарстана не введет послабления по жалобам предпринимателей Набережных Челнов

В Роспотребнадзоре заявили, что настоящее время нет оснований смягчить антиковидные меры и отменить обязательную вакцинацию в республике Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина прокомментировала многочисленные обращения предпринимателей Набережных Челнов с претензиями на новые ограничения. Главный санитарный врач региона заявила, что послаблений не будет. Сообщает Chelny-biz.ru.

Патяшина рассказала о письмах с жалобами от бизнесменов. Они получены и находятся на рассмотрении. С обращениями к Роспотребнадзору выступали, в частности, владелец сети салонов оптики Максим Федоров, депутат Госсовета Татарстана Олег Коробченко и представитель бизнес-омбудсмена в Челнах Андрей Балта.

Однако в ведомстве отметили, что в регионе наблюдается интенсивный рост заболеваемости коронавирусом. За неделю прирост составил 28%. В связи с этим в настоящее время смягчить антиковидные меры и отменить обязательную вакцинацию в республике нет оснований, пояснила Патяшина.