Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье20 октября 2021 8:35

Роспотребнадзор Татарстана не введет послабления по жалобам предпринимателей Набережных Челнов

Главный санитарный врач региона ответила на жесткую критику системы QR-кодов
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Роспотребнадзоре заявили, что настоящее время нет оснований смягчить антиковидные меры и отменить обязательную вакцинацию в республике

В Роспотребнадзоре заявили, что настоящее время нет оснований смягчить антиковидные меры и отменить обязательную вакцинацию в республике

Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина прокомментировала многочисленные обращения предпринимателей Набережных Челнов с претензиями на новые ограничения. Главный санитарный врач региона заявила, что послаблений не будет. Сообщает Chelny-biz.ru.

Патяшина рассказала о письмах с жалобами от бизнесменов. Они получены и находятся на рассмотрении. С обращениями к Роспотребнадзору выступали, в частности, владелец сети салонов оптики Максим Федоров, депутат Госсовета Татарстана Олег Коробченко и представитель бизнес-омбудсмена в Челнах Андрей Балта.

Однако в ведомстве отметили, что в регионе наблюдается интенсивный рост заболеваемости коронавирусом. За неделю прирост составил 28%. В связи с этим в настоящее время смягчить антиковидные меры и отменить обязательную вакцинацию в республике нет оснований, пояснила Патяшина.