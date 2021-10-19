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Общество19 октября 2021 20:52

«Миссис Россия International 2021» из Казани представит страну на конкурсе красоты в США

В Соединенных Штатах пройдет «Mrs.International»
Инзиля ШАКИРОВА
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Екатерина Климушина из Казани стала победительницей конкурса и представит Россию в США. Фото: Дирекция "Мисс Татарстан"

Екатерина Климушина из Казани стала победительницей конкурса и представит Россию в США. Фото: Дирекция "Мисс Татарстан"

В Ростове-на-Дону завершился недельный марафон национального конкурса элегантности, красоты и успеха «Миссис Россия International 2021». Участницы конкурса - замужние женщины, которые успешны и в семье, и в работе. И кроме того, ещё и помогают людям - занимаются благотворительностью.

Победительницей конкурса стала Екатерина Климушина из Казани. Она лучше всех справилась с конкурсными заданиями и также удостоилась победы в номинации «Лучший национальный костюм». Она представит Россию на конкурсе красоты «Mrs.International» в Соединенных Штатах Америки.