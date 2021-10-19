«Рубин» сыграет против «Уфы» в благотворительном матче

Футболки игроков с их автографами разыграют на аукционе, а деньги передадут в хоспис. Фото: rubin-kazan.ru

Встреча чемпионата РПЛ «Уфа» - «Рубин» в столице Башкирии пройдет 24 октября под знаком благотворительности. О таких условиях договорились оба клуба.

По взаимной договоренности после окончания встречи хозяйский и казанский клубы передадут игровые футболки с автографами футболистов для проведения благотворительного аукциона в пользу местного хосписа.

- Уфимский хоспис — организация, главная задача которой — всесторонняя помощь детям и взрослыми, столкнувшимся с неизлечимым заболеванием. Давайте делать добро вместе!, — говорится в сообщении пресс-службы ФК «Уфа».