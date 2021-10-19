В Татарстане подтвердили еще 11 случаев смерти от COVID-19

Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 877. Фото: Иван МАКЕЕВ

В республике в результате патологоанатомической экспертизы было подтверждено еще 11 случаев смерти от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.

- Выражаем соболезнования родным и близким, - гласит официальное сообщение ведомства.

Так, очередными жертвами инфекции стали четверо мужчин в возрасте 72, 64, 73 и 70 лет, а также семь женщин в возрасте 72, 60, 86, 75, 78, 83 и 77 лет.

Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 877.