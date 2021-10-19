В Татарстане льготами по имущественным налогам воспользовались более 800 тысяч пенсионеров и людей предпенсионного возраста

Какие льготы существуют для пенсионеров и людей предпенсионного возраста при исчислении имущественных налогов? Подобные вопросы поступают в УФНС России по Республике Татарстан при обращении граждан.

- В Республике Татарстан пенсионерам и людям предпенсионного возраста положены льготы по уплате сразу нескольких имущественных налогов: земельного и налога на имущество физических лиц. Так, в текущем году налоговыми вычетами и льготами по земельному налогу воспользовались около 470 тысяч пожилых людей и граждан предпенсионного возраста, а по налогу на имущество физических лиц воспользовались более 800 тысяч человек. Общая сумма налоговых льгот для данной льготной категории налогоплательщиков составила около одного миллиарда рублей. На сегодняшний день льготы по земельному налогу и налогу на имущество предоставлены в беззаявительном порядке на основании информации Пенсионного фонда,- рассказала начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Республике Татарстан Гульфия Каюмова.

Федеральным законодательством для пенсионеров и граждан предпенсионного возраста предусмотрены льготы по налогу на имущество, полностью освобождающие от уплаты этого налога один объект налогообложения определённого вида, которые не требуют личного обращения в налоговую инспекцию. Например, если у пенсионера есть в собственности три квартиры, два жилых дома и гараж, то в этом случае пенсионер будет полностью освобожден от уплаты налога на имущество на одну квартиру, на один жилой дом, а также на гараж.

Кроме того, напомним, что при расчете налога на имущество физических лиц для всех налогоплательщиков также автоматически предоставляются налоговые вычеты по объектам недвижимости. Так, для жилых домов и жилых строений на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства применяется вычет в размере кадастровой стоимости 50 кв.м. Для квартир вычет предоставляется на кадастровую стоимость 20 кв.м. площади, для комнат – кадастровую стоимость 10 кв.м. Например, если у налогоплательщика есть в собственности три квартиры, два жилых дома, то вычет будет предоставлен в отношении каждой из трех квартир и каждого из домов.

В приведенном выше примере пенсионер будет полностью освобожден от уплаты налога на имущество на одну квартиру, на гараж и на один жилой дом, а в отношении оставшихся двух квартир и жилого дома будет предоставлен вычет.

Также для пенсионеров и граждан предпенсионного возраста при расчете земельного налога предоставляется налоговый вычет, который уменьшает налоговую базу по земельному налогу на величину кадастровой стоимости 600 кв. метров, то есть 6 соток площади одного земельного участка. Если площадь участка составляет менее 6 соток - налог взыматься не будет, а если площадь участка превышает 6 соток - налог будет рассчитан на оставшуюся площадь этого участка. Вычет будет автоматически применен в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога в «проактивном порядке», то есть без представления заявления налогоплательщика. Например, если у пенсионера есть в собственности земельный участок площадью 10 соток, то в этом случае на 6 соток будет предоставлен вычет, а налог будет рассчитан на оставшуюся площадь этого участка 4 сотки. А если в собственности несколько земельных участков с площадью 10, 12 и 16 соток, вычет будет предоставлен на земельный участок с площадью 16 соток.

Каждый гражданин, имеющий право на льготу, может направить заявление об использовании налоговой льготы любым удобным способом: в электронном виде через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России, обратившись лично в любую налоговую инспекцию, а также в любое отделение МФЦ; почтовым сообщением. Если ранее льгота уже предоставлялась, повторно обращаться в налоговую инспекцию не нужно.

С перечнем льгот по имущественным налогам, установленным в конкретном муниципальном образовании, можно ознакомиться в Интернет-сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России.