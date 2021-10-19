В Казани из-за QR-кодов закрылись несколько ресторанов

Все это связано с тем, что выручка ресторанов и мест общественного питания резко упала на прошлой неделе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несколько ресторанов Казани закрылись на фоне введения в Татарстане системы входа в общественные места по QR-кодам. О временном прекращении работы объявили у себя на страницах Instagram заведения «4 кухни» и «Ван Гог».

- Друзья, в связи с нововведениями мы вынуждены временно закрыться, - сказано в посте «Ван Гога».

Аналогичное сообщение появилось на странице другого ресторана. Все это связано с тем, что выручка ресторанов и мест общественного питания резко упала на прошлой неделе.