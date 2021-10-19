Казанские школьники проходят бесплатные профориентационные тесты в «Лаборатории профессий»

Принимаются школьники 6–11 классов.

Делают ребята это в рамках проекта «Билет в будущее». Мероприятия проходят в историческом парке «Россия — Моя история», где открыта квестовая мультимедийная выставка-тестирование «Лаборатория будущего».

Экспозиция станет частью всероссийского проекта ранней профориентации школьников «Билет в будущее». По плану, до конца 2021 года в проекте примет участие более 8 000 школьников со всего Татарстана.

У проекта нет аналогов в России: под руководством эксперта-наставника посетители мультимедийной выставки на практике познакомятся с 30 профессиональными отраслями и более чем 300 специальностями.

Главная задача выставок «Лаборатория будущего» — в игровой форме познакомить школьников с рынком труда, элементами различных отраслей и профессий, показать многообразие вариантов выбора специальности и помочь понять, в каком направлении им хотелось бы развиваться. Контент экспозиций был разработан совместно с ведущими российскими профориентологами на основе анализа рынка труда и структуры экономики России.

- Проект уникальный, потому что школьники бесплатно смогут пройти и профориентационные диагностики, и профориентационные пробы, чтобы определить свою профессиональную траекторию. Россия — одна из немногих стран, которые могут проводить такие проекты, — отметил оператор проекта «Билет в будущее» Иван Есин.

Выставка «Лаборатория будущего» будет состоять из увлекательных интерактивных квестов, пройдя которые каждый из гостей сможет познакомиться с самыми актуальными профессиями и профессиональными отраслями. Таким образом, каждый школьник сформирует для себя первый ясный образ будущей специальности.

Выставки будут принимать школьников 6–11 классов до 30 ноября 2021 года.

Все активности будут проходить с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

СПРАВКА

«Билет в будущее» — всероссийский проект по ранней профессиональной ориентации для школьников 6–11 классов. Входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование». Оператором проекта выступает Фонд Гуманитарных Проектов. В 2021 году реализуется в мультимедийных парках «Россия — Моя история», которые по поручению Президента РФ также станут частью национального проекта «Образование», на базе вузов, сузов, в детских технопарках и кванториумах, а также на цифровой платформе.