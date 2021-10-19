В Технологическом университет выбрали «Мисс КНИТУ 2021»

Фото: управление медиакоммуникаций КНИТУ

В культурном центре «Сайдаш» состоялся финал конкурса «Мисс КНИТУ 2021». В нынешнем году ИСКУССТВО было выбрано главной темой, определившей формат представления, и всю палитру ярких эмоций зрителей. На сцене царило буйство красок и света, музыки и танцев, драматургии и юмора, живописи и артобъектов – от античной классики до постмодернизма.

Фото: управление медиакоммуникаций КНИТУ

Стартовал конкурс по традиции с дефиле в стильных деловых костюмах свободного кроя. У каждой участницы была элегантная сумочка с принтами мировых шедевров живописи. Интеллектуальный конкурс был также посвящен искусству. Участницы искали ответы на вопросы о картинах, художниках и композиторах, угадывали нестандартно представленные музыкальные фрагменты. По замыслу организаторов конкурса, участницы должны были представить разные направления в искусстве, что и проявилось в творческом этапе. Конкурсантки, разделённые на тройки, пели, танцевали под аккомпанемент лазерного шоу, а кульминацией стал весёлый стендап «Манифест девушек».

Фото: управление медиакоммуникаций КНИТУ

Одной из главных фишек конкурса стала его интерактивность. Уже в фойе все зрители при помощи QR-кода могли попасть в телеграмм-канал «Мисс КНИТУ» и оценить «домашнее задание» конкурсанток – выбрать лучшее оформление гипсового бюста древнегреческой поэтессы Сапфо, который каждая девушка задекорировала по-своему.

Фото: управление медиакоммуникаций КНИТУ

Церемонию награждения провели члены начальник отдела стратегического развития, поддержки проектов и инициатив Минмолодежи РТ Динар Хафизов, председатель комитета по делам детей и молодежи Исполнительного комитета города Казани Минтимир Нугуманов и председатель общественной организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова, отметившие красоту, талант и чувство юмора участниц. Для объявления главной номинации конкурса на сцену поднялся врио ректора КНИТУ-КХТИ Юрий Казаков. Руководитель вуза поблагодарил всех участниц за прекрасные выступления и объявил имя победительницы. Корону «Мисс КНИТУ 2021» получила очаровательная Елизавета Петрова, студентка Казанского технологического колледжа, который также входит в структуру КНИТУ-КХТИ.

Девушка учится в КТК на техника-технолога, приехала из маленького северного города Каряжма Архангельской области.

- Казань была моей мечтой с самого детства, - отметила победительница.