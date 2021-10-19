В Казани иностранец-нелегал на «БМВ» сбил сотрудника ГИБДД и скрылся

Та самая иномарка, на которой был совершен наезд на полицейского. Фото: МВД по РТ

Экипаж ДПС ГИБДД Казани заметил, как перекрестке улиц Маркса и Пушкина водитель «БМВ» нарушил правила дорожного движения. При попытке остановить иномарку, сидящий за ее рулем совершил попытку скрыться. Началась полицейская погоня. Уходя от сотрудников ГИБДД, нарушитель не раз создавал реальную угрозу для других участников движения.

Также на перекрестке улиц Сибгата Хакима и Декабристов водитель «БМВ» специально совершил наезд на одного из сотрудников ГИБДД, который пытался его остановить. В итоге лихачу удалось скрыться, но ненадолго. Полицейские быстро его вычислили и задержали. Им оказался 18-летний иностранец-нелегал из Узбекистана.

- Совершение им нарушений правил дорожного движения и факт умышленного наезда на сотрудника полиции он признал, - сообщили в МВД Татарстана.

В отношении молодого человека, который не только нарушил правила проживания в России, но ездил без водительских прав, составили 21 административный протокол. В том числе, за выезд на встречку и на красный сигнал светофора. Кроме того, в отношении иностранца возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

- Его расследование будет контролировать прокуратура, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Татарстана.

Отмечается, что 24 августа задержанный уже совершал наезд на мужчину, который переходил дорогу по «зебре». Тогда он так же скрылся с места происшествия.