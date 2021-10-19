В Ульяновской области предложили лишить непривитых от COVID-19 пенсионеров компенсаций за лекарства

В Ульяновской области вакцинацию от коронавируса не прошли около 84 тысяч пенсионеров. Фото: Валерий ШАХОВ

В Ульяновской области вакцинацию от коронавируса не прошли около 84 тысяч пенсионеров, то есть те кому 65 или более лет, сообщила на совещании замминистра по семейной, демографической политике и социальному благополучию Анна Тверскова. В связи с этим она предложила лишить непривитых пенсионеров компенсаций за приобретение лекарств.

Такая инициатива чиновницы вызвала волну негодования со стороны общественности. Одним из первых высказался вице-спикер Заксобрания Ульяновской области Василий Гвоздев.

– Анна Тверскова, предлагая лишить невакцинированных пенсионеров старше 65 лет социальных выплат на лекарства, видимо забыла, в каком министерстве она работает и какие у нее полномочия. Делать такие заявления нельзя, очень надеюсь, что чиновница извинится перед пожилыми людьми. На ближайшем заседании в Законодательном собрании обязательно разберём данный случай и умерим пыл таких «политиков». Не переживайте, уважаемые наши пенсионеры, в обиду не дадим, выплаты будут продолжаться, – написал на своей странице в соцсети Василий Гвоздев.

После скандального предложения Тверсковой, ведомство в котором она работает поспешило выдать официальное сообщение о том, что в области продолжают действовать выплаты, направленные на оказание помощи жителям.

- Так, для граждан старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, предусмотрена единовременная выплата до 5 000 рублей на компенсацию приобретения лекарств. Также осуществляется выплата в размере 2,5 тысячи рублей гражданам старше 60 лет, имеющим доход ниже прожиточного минимума, перенесшим COVID-19. Сейчас идет проработка изменений, согласно которым оформить этим выплату ульяновцы смогут только после прохождения вакцинации. Отметим, что данные изменения не приняты и не являются основным требованием при назначении мер социальной поддержки, - гласит официальное сообщение министерства.