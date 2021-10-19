Минэкономики Татарстана начало опрос бизнесменов для их поддержки после введения QR-кодов

Опрос позволит выявить наиболее проблемные и острые для бизнеса вопросы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Министерстве экономики Татарстана решили провести опрос среди местных бизнесменов на тему введения системы QR-кодов. Сообщает пресс-служба ведомства.

- Опрос позволит выявить наиболее проблемные и острые для бизнеса вопросы. Исходя из результатов, можно будет выработать обоюдные эффективные решения, - также отметили в министерстве.

Помимо этого, итоги опроса будут приняты во внимание при формировании мер поддержки предпринимателей, ведь они будут базироваться на реальных потребностях и пожеланиях.

Пройти опрос можно по ссылке. Его результаты анонимны, их будут применять лишь в обобщенном виде.