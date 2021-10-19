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Общество19 октября 2021 13:59

Макаревич согласен с мнением врача из Татарстана о платном лечении не желающих прививаться

Музыкант за введение довольно жестких антиковидных мер
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Макаревич подчеркнул, что он на стороне довольно жестких антиковидных мер

Макаревич подчеркнул, что он на стороне довольно жестких антиковидных мер

Фото: Иван МАКЕЕВ

Музыкант Андрей Макаревич поделился подробностями разговора с врачом из Татарстана во время своего визита в Казань. Об этом он рассказал в интервью проекту «вТРЕНДde».

Так, лидеру группы «Машина Времени» медик заявила, что граждане не хотят вакцинироваться от коронавируса. Таких людей, по мнению врача, следует лечить от инфекции на платной основе.

Андрей Макаревич поддержал эту позицию. Он считает, что не желающие прививаться рискуют не только собой, но и окружающими. Макаревич подчеркнул, что он на стороне введения довольно жестких антиковидных мер.