ВТБ Лизинг передал автобусы НЕФАЗ на 40 млн рублей для городских маршрутов в Казани и Зеленодольске

ВТБ Лизинг передал транспортной компании «ЭКСПРЕСС» пять новых автобусов НЕФАЗ 5299 стоимостью 40 млн рублей. Транспорт приобретен на условиях финансового лизинга сроком на 5 лет. Поставщиком выступил «АверсАвто», официальный дилер НЕФАЗ. Новые автобусы будут перевозить пассажиров по городским и пригородным маршрутам в Зеленодольске и Казани.

НЕФАЗ 5299 - автобус большого класса, предназначенный для работы на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком. Особенностью модели 5299 является повышенный комфорт для пассажиров. Удобство посадки и высадки обеспечивается за счёт полунизкопольного кузова. Благодаря пневматической подвеске и гидромеханической КПП машина обладает плавностью хода. В салоне НЕФАЗ 5299 расположены 44 посадочных места. Максимально автобус вмещает до 80 пассажиров.

- Развитие общественного транспорта способствует разгрузке основных транспортных магистралей в населенных пунктах, делает городскую логистику более эффективной и повышает безопасность пассажирских перевозок. Мы рады поддерживать частных перевозчиков, деятельность которых направлена на предоставление качественных услуг населению, и предлагать им широкую продуктовую линейку и индивидуальный подход при совершении сделок лизинга, - прокомментировал директор по продажам продуктов автолизинга ВТБ Лизинг Артём Киселев.

СПРАВКА

ВТБ Лизинг работает в Казани с 2013 года и предлагает выгодные условия лизинга легковых и грузовых автомобилей, а также специализированной техники для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Адрес регионального подразделения компании: г. Казань, ул. Калинина, д. 62, бизнес центр «Калина». Тел.: +7 (843) 567-18-12, доб.6222.

Транспортная компания «ЭКСПРЕСС» занимается пассажирскими перевозками в Зеленодольске и Казани. Предприятие входит в группу компаний «ЗПАТП», осуществляющую перевозки по разным видам сообщения, а также технический сервис и ремонт автотранспорта.