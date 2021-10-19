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Здоровье19 октября 2021 12:03

За одни сутки в Татарстане выявили 132 новых случая коронавируса

В этот раз госпитализация понадобилась 30 зараженным
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Всего, по состоянию на 19 октября, в Татарстане коронавирус был обнаружен у 28 848 человек

Всего, по состоянию на 19 октября, в Татарстане коронавирус был обнаружен у 28 848 человек

Фото: Олег УКЛАДОВ

В республике за прошедшие сутки официально зарегистрировано 132 новых случая коронавируса, только два из них являются завозными, остальные – контактными, сообщает Минздрав Татарстана.

- За указанные сутки 30 инфицированных госпитализировано, 102 получают лечение на дому, - также отметили в ведомстве.

В плане географии распространения коронавируса на территории Татарстана в антилидерах снова Казань и Набережные Челны – 63 и 27 новых случаев заражения соответственно.

Всего, по состоянию на 19 октября, в Татарстане коронавирус был обнаружен у 28 848 человек, 24 242 из которых выздоровели, а 866 скончались.