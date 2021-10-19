В Казани первый участок дороги-дублера Горьковского шоссе построен на 90%

Сейчас на участке продолжают озеленение дороги, установку освещения и шумоизоляционных экранов. Фото: kzn.ru

В Казани идет строительство дороги-дублера Горьковского шоссе от улицы Несмелова до федеральной трассы М-7 «Волга». В настоящее время строительство первого участка до Храма всех религий завершено на 90%. Там заканчивают укладку асфальтового покрытия. Сообщает пресс-служба городской мэрии.

Дорога-дублер строится для облегчения въезда в город и снижения нагрузки с федеральной трассы. Ее протяженность составит примерно 16 километров. Магистраль вдоль Горьковской железной дороги будет четырехполосной, с тротуарами и велодорожками.

Длина первого участка равно 6,2 километра. Здесь два два пусковых комплекса. Первый – участок в 1,5 километра от улицы Несмелова до Адмиралтейского пруда. Второй – от Адмиралтейского пруда до Храма всех религий, где как раз сейчас идут работы. В Исполкоме города заверили, что отставаний от графика нет.

Особое внимание уделили возведению двух очистных сооружений, чтобы ливневые стоки с дороги были очищены, и в водоем попадала только чистая вода.

Сейчас на участке продолжают озеленение дороги, установку освещения и шумоизоляционных экранов.

Также параллельно завершается проектирование второго этапа дороги. Затем назначат экспертизу. Итоговый проект для строительства ожидают к концу 2021 года.