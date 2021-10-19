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Происшествия19 октября 2021 11:32

В Лениногорском районе Татарстана на пожаре в доме погиб 62-летний мужчина

Причина возгорания устанавливается специалистами
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Фото: МЧС Татарстана

В этот вторник, 19 октября, в экстренные службы поступил сигнал о том, что селе Зай-Каратай Лениногорского района на улице Советская горит дом №61, сообщает МЧС Татарстана.

- По прибытии по указанному адресу пожарного расчета было установлено, что горит бревенчатый одноэтажный дом, - также отметили в чрезвычайном ведомстве.

В ходе тушения пожарные обнаружили внутри здания у входной двери тело 62-летнего хозяина. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, причина его возникновения устанавливается.