Продукты УК «Открытие» станут доступны клиентам Уральского банка реконструкции и развития

Банк «Открытие»

С 18 октября клиенты Уральского банка реконструкции и развития смогут открывать стратегии доверительного управления УК «Открытие» на ИИС. Партнерское соглашение между Управляющей компанией «Открытие» (входит в группу банка «Открытие») и банком «УБРиР» подписали Константин Федулинский, генеральный директор УК «Открытие», и Антон Соловьев, президент Уральского банка реконструкции и развития (ПАО КБ «УБРиР»).

Подписание соглашения с «УБРиР» стало важным шагом в развитии дистрибуции продуктов Управляющей компании за периметром группы «Открытие». Теперь клиенты банка «УБРиР» смогут создавать диверсифицированный портфель, состоящий из депозитов банка и инвестиционных продуктов УК «Открытие», что повысит эффективность вложенных средств и потенциальную доходность.

Кроме того, в рамках сотрудничества УК «Открытие» предложила новый формат партнерского взаимодействия. Программное обеспечение, разработанное фабрикой «Открытие Инвестиции», существенно ускорит процесс оформления документов и минимизирует операционные издержки, так как ПО позволяет подписывать документы с помощью электронной подписи (ПЭП).

Чтобы открыть стратегии ИИС УК «Открытие», клиентам «УБРиР» необходимо обратиться в любое из отделений банка.

Константин Федулинский, генеральный директор УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»):

«Мы открыты к сотрудничеству и постоянно расширяем партнерскую сеть, предоставляя все большему числу инвесторов доступ к продуктам УК «Открытие». Мы благодарны «УБРиР» за интерес к нашей продуктовой линейке и уверены, что клиенты банка смогут по достоинству оценить возможность создания диверсифицированного портфеля, состоящего из депозитов банка и инвестиционных продуктов нашей компании».

Антон Соловьев, президент Уральского банка реконструкции и развития (ПАО КБ «УБРиР»):

«На протяжении последних лет россияне проявляют большой интерес к инвестированию. Растет осведомленность и финансовая грамотность, на фоне чего люди начинают присматриваться и к альтернативным инструментам инвестирования. Мы видим эту потребность и стремимся учитывать запросы клиентов, развивая партнерские программы и новые сервисы. В этой связи мы рады заключить долгосрочное сотрудничество с УК «Открытие».

СПРАВКА

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

ООО УК «ОТКРЫТИЕ» (входит в группу банка «Открытие») создана в 2000 году и предлагает широкий спектр инвестиционных услуг. Ключевые направления деятельности: управление активами паевых инвестиционных фондов, индивидуальные инвестиционные счета, оказание услуг доверительного управления, инвестирование средств НПФ, страховых компаний, эндаумент-фондов. Активы под управлением – 321 млрд рублей (на 30.09.2021). Индивидуальный рейтинг надежности Рейтингового агентства «Эксперт РА» — «А++» (наивысший уровень надежности и качества услуг) . УК «Открытие» стала лауреатом премии «Investfunds Awards» в 2021 году в номинации «Лучшая управляющая компания в сегменте валютных стратегий – 2020» . Компания победила в номинациях «Управляющий для розничных инвесторов» конкурса «Элита фондового рынка» за 2019 г. и «Лучшее доверительное управление для розничных инвесторов» за 2018 г.

«Открытие Инвестиции» – бренд, объединяющий продукты «Открытие Брокер» и УК «Открытие» на единой онлайн-витрине. Главная задача бренда — предлагать клиентам максимально широкий спектр инвестиционных решений. Синергия компетенций, ресурсов, инфраструктуры и разработок компаний в рамках единого пространства позволяет обеспечить широкий спектр финансовых предложений для всех категорий инвесторов.

ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не гарантирует достижения ожидаемой доходности.

Информация о всех расходах и комиссиях приведена в договоре доверительного управления. До заключения договора ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, условиями управления активами, декларациями о рисках, получить сведения о лице, осуществляющем управление активами, и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, по телефону: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России), на странице в сети Интернет. Информация об агентах, оказывающих услуги по приему заявок паевых инвестиционных фондов, размещена на сайте в сети Интернет.

Одновременно можно иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к невозможности получения инвестиционного налогового вычета ни по одному из них. ИИС открывается на неограниченный период времени, минимальный срок владения счетом составляет 3 года с момента заключения договора. Частичный вывод денежных средств невозможен.

Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.