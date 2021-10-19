С начала пандемии в Татарстане прекратили врачебную практику почти 700 врачей пенсионного возраста

За 9 месяцев текущего года на пенсию вышли 316 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане во время пандемии 692 врача прекратили заниматься своей деятельностью. Все они – люди пожилого возраста. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Казань».

В 2020 году в регионе на пенсию ушли 376 врачей. За 9 месяцев текущего года по той же причине ушли 316 человек.

Напомним, ранее Минздрав Татарстана поддержал просьбу министра здравоохранения России Михаила Мурашко с призывом к бывшим медработникам, ушедшим на пенсию, вернуться на работу в медучреждения.