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Общество19 октября 2021 10:40

С начала пандемии в Татарстане прекратили врачебную практику почти 700 врачей пенсионного возраста

Из-за нехватки кадров их готовы пригласить обратно
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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За 9 месяцев текущего года на пенсию вышли 316 человек

За 9 месяцев текущего года на пенсию вышли 316 человек

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане во время пандемии 692 врача прекратили заниматься своей деятельностью. Все они – люди пожилого возраста. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Казань».

В 2020 году в регионе на пенсию ушли 376 врачей. За 9 месяцев текущего года по той же причине ушли 316 человек.

Напомним, ранее Минздрав Татарстана поддержал просьбу министра здравоохранения России Михаила Мурашко с призывом к бывшим медработникам, ушедшим на пенсию, вернуться на работу в медучреждения.