В Татарстане блогер предложила своим подписчикам провести час в могиле

По правилам задания, следует вырыть могилу возле кладбища, затем пролежать в ней с 00:00 до 01:00 Фото: Артем КИЛЬКИН

В Татарстане блогер Гузель Хуснутдинова предложила участникам своего проекта пролежать целый час в могиле. Подписчики должны ее вырыть сами и заснять на видео, как они там лежат. Задание повергло в шок пользователей соцсетей и блогер из Чистополя молниеносно стала объектом для обсуждений.

По словам Хуснутдиновой, участникам следует вырыть могилу возле кладбища, затем пролежать в ней с 00:00 до 01:00. Разрешается утеплять яму подручными средствами. Процесс нахождения в могиле нужно заснять с помощью камер ночного видения. Помимо этого, над могилой должен стоять человек, который будет транслировать процесс в прямом эфире..

Блогер подчеркнула, что действие не нарушает каноны ислама. Хуснутдинова сообщила, что при подготовке она также советовалась с психологом. Задание входит в категорию обязательных, за невыполнение участник покидает проект.

Многих поразила смелость девушки, не обошлось и без жесткой критики. Хотя подписчики Хуснутдиновой и участники проекта полностью ее поддержали.

- Я думаю нормальные люди не будут вообще никаких заданий выполнять! – прокомментировал один из пользователей.

- Лечить блогершу надо, - заявил другой.

- Больше заняться нечем? Займитесь лучше благотворительностью! – возмутилась женщина.

- Она занимается. Н копейки переводит, а реальные деньги, все отчёты всегда скидывает, многим деткам помогла. Не первый год подписана на нее, посмотрите сами, не делайте выводов раньше времени, - ответила ей подписчица Хуснутдиновой.

- Когда участники идут на проект, они знают, что задания могут быть разные, - подчеркнула участница прошлого сезона проекта.