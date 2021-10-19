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Общество19 октября 2021 9:54

Начальнику полиции Набережных Челнов внесено представление прокурора за произвол сотрудников

Местные полицейские не вернули задержанному паспорт вовремя
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Мужчину отпустили по истечении срока задержания, но паспорт сразу не вернули

Мужчину отпустили по истечении срока задержания, но паспорт сразу не вернули

Фото: Иван МАКЕЕВ

В адрес начальника полиции Набережных Челнов Надира Закирова внесено представление прокурора об устранении нарушений. Его составили по итогам проверки в одном из отделов полиции города после жалобы местного жителя. Сообщают «Челнинские известия».

Заявителя из-за административного правонарушения задержали сотрудники полиции. У него изъяли личные вещи, в том числе и паспорт. Мужчину отпустили по истечении срока задержания, но паспорт сразу не вернули.

Также проверка установила, что при личном досмотре гражданина сотрудниками отдела полиции не были привлечены понятые.