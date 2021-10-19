МВД Татарстана проверяет данные о похищении из шелтера двух девушек из Дагестана

Девушки сбежали из дома и прибыли в шелтер в Татарстане, чтобы начать новую жизнь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 18 октября в Казани из кризисного центра для жертв домашнего насилия «Мамин дом» похитили двух девушек из Дагестана. Об этом сообщает «Новая газета», ссылаясь на слова основателя и руководителя благотворительного фонда «Благие дела» Алии Байназаровой.

Она утверждает, что две совершеннолетние девушки только приехали к ним в квартиру-убежище. У одной из них есть двухлетняя дочь. Все они были вынуждены бежать из дома, чтобы начать новую жизнь. С ними заключили договоры и спланировали дальнейшие действия.

Позже в кризисный шелтер, не представившись, ворвались полицейские и забрали девушек. По словам Байназаровой, они зашли, как к себе домой, открыли все настежь и увезли девушек к себе в полицию.

В МВД Татарстана заявили, что об инциденте слышат впервые. Началась проверка.