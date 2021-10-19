Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в гимназии в Казани, тщательно готовился к нападению

Полученные сведения и другие доказательства подтверждают тщательную подготовку фигуранта к нападению на гимназию

Ильназ Галявиев, напавший на гимназию в Казани, тщательно к этому готовился. Об этом в интервью «Российской газете» заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Он утверждает, что благодаря «комплексному криминалистическому сопровождению расследования» обнаружили картечь использованных обвиняемым патронов. Также Бастрыкин отметил, что результативными оказались осмотры, исследование интернет-ресурсов, интересующих следствие, а также анализ информации из принадлежащих ему мобильных устройств. Полученные сведения и другие доказательства подтверждают тщательную подготовку фигуранта к нападению на гимназию.

Напомним, стрельба и взрыв в гимназии №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. Он заявился туда вооруженный ружьем, которое зарядил крупной картечью.

Просто войти в школу с ружьем ему не дал 62-летний работник гимназии Мулланур Мустафин. Он закрыл перед Ильназом стеклянную дверь, навалившись на нее всем телом. Ильназ выстрелил сквозь нее и Мустафин, получив тяжелое ранение, упал на пол. Он был в сознании и видел, как нападавший зашел внутрь и навел дробовик на его голову. К счастью, заряд картечи задел мужчину по касательной. А Ильназ, подумав, что с защитником все кончено, пошел дальше.

После взрыва самодельной бомбы рядом с одним из кабинетов, директор гимназии по громкой связи отдала распоряжения педагогам закрыться с детьми в классах. Кто-то попытался скрыться под партами, другие школьники начали выпрыгивать из окон, пока Галявиев искал открытый класс, по пути ранив одну из учительниц, пытавшуюся кинуть в него горшок с цветком. Защищая детей, смертельные ранения получили еще два педагога. Несмотря на героизм женщин, Галявиев все же нашел один открытый кабинет 8А класса и открыл беспорядочный огонь – семеро учеников погибли.

В страхе прошли 20 минут, после чего вой сирен сообщил, что к зданию приехал первый наряд Росгвардии. Галявиев неожиданно решил сдаться и вышел на крыльцо с поднятыми руками.

Суд арестовал подозреваемого на два месяца, а после и вовсе поместили его в одиночную камеру, как склонного к суициду. В это время становится известно, что у молодого человека есть заболевание головного мозга. Тем не менее молодому человеку грозит пожизненное заключение.