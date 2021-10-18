«Ак Барс» сыграет против «Авангарда» в Дубае

Игра приурочена ко Дню России на «Экспо-2020» в Дубае. Фото: ak-bars.ru

С 3 по 5 декабря в Дубае пройдет Dubai Ice Show. 3 декабря в рамках KHL World Games состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между действующим обладателем Кубка Гагарина «Авангардом» и казанской командой «Ак Барс».

Игра приурочена ко Дню России на «Экспо-2020» в Дубае, и пройдет на многофункциональном крытом комплексе вместимостью 17 000 зрителей.

Кроме того, 4 и 5 декабря болельщики увидят современное и захватывающие театрализованное ледовое шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки «Спящая красавица». Одну из главных ролей в представлении наряду с Татьяной Навкой исполнит олимпийская чемпионка Алина Загитова.