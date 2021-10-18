В Татарстане подтверждено еще 9 случаев смерти от COVID-19

Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 866. Фото: Иван МАКЕЕВ

В республике в результате патологоанатомической экспертизы было подтверждено еще девять случаев смерти от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.

- Выражаем соболезнования родным и близким, - гласит официальное сообщение ведомства.

Так, очередными жертвами инфекции стали четверо мужчин в возрасте 88, 80, 64 и 68 лет, а также пять женщин в возрасте 86, 76, 67, 69 и 86 лет.

Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 866.