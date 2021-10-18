Мусорного регоператора «Гринта» обвинили в жесткой политике по отношению к торговым центрам в Набережных Челнах

ТЦ опустели, а счета за вывоз отходов им выписывают исходя из занимаемой площади. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время очередного круглого стола руководитель Торгово-промышленной палаты (ТПП) Набережных Челнов Фарид Башаров обвинил мусорного регоператора «Гринта» в жесткой политике по отношению к торговым центрам, которые опустели из-за введения QR-кодов о вакцинации от коронавируса.

– Регоператор пользуется своим доминирующим положением, диктуя свои условия. Мы прожили с вами очень тяжелый год. К сожалению, ситуация сейчас опять обостряется, торговые центры у нас пустуют. Но при этом оператор, тоже являясь предпринимателем, продолжает настаивать на своем, – цитирует Башарова Chelny-biz.ru. – Исходя из того количества обращений, которые были у нас, наблюдается рост платежей нашему регоператору «Гринте». Счета выставляются выше – от 50 до 40 раз (это единичный случай). В 10–20 раз – в среднем.

По словам руководителя ТПП Набережных Челнов, на все это антимонопольная служба ответила, что в действиях регионального оператора отсутствуют признаки нарушений, а в самой «Гринте» заявили, что действуют на основании закона.

- Да, они читают закон, но в постановлении правительства России есть допущение «или», а они берут в расчет только один вариант – по нормативам исходя только из площади торгового центра. Наша рабочая группа стала интересоваться – а сколько же все-таки оператор вывозит отходов? Кроме того, серьезный вопрос – по применению НДС. Они должны работать без него, а в прошлом «пандемийном» году просто накатили всем еще и НДС, и пояснений тоже нет. Мы бы тоже хотели видеть, как это происходит! Даже экскурсию сделать! Предъявляют такие завышенные счета, ссылаясь на норматив, на количество работников, размер торговой площади. У нас частная глазная клиника должна генерировать чуть ли не 200 килограммов отходов на одного посетителя! – отметил Фарид Башаров.