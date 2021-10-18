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Общество18 октября 2021 17:05

За субботу и воскресенья из-за введения QR-кодов в ресторанах Татарстана выручка упала до 70%

По мнению специалиста, запас прочности у общепита остался всего на месяц
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Если ограничения будут действовать долго, то ряд ресторанов может просто закрыться.

Если ограничения будут действовать долго, то ряд ресторанов может просто закрыться.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Рестораторы Татарстана подсчитали убытки, которые они начали нести после введения QR-кодов о вакцинации для входа. Так, если в первый день действия новых коронавирусных ограничений их выручка упала до 80%, то за прошедшие выходные – субботу и воскресенье, речь идет о 70%.

- Была надежда, что в выходные мы увидим положительную динамику. Будет больше привитых, больше посетителей. Но, к сожалению, выходные также оказались плачевными, - цитирует ТАСС исполнительного директора ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галину Шарафутдинову.

При этом, по ее словам, доставка еды из точек общепита не показала резкого роста. Тем более, что она есть лишь у 20% кафе и ресторанов. Шарафутдинова уверена, что у общепита в таких условиях запас прочности остался всего на месяц, а потом рестораны просто начнут закрываться.