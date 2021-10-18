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Происшествия18 октября 2021 16:50

В Татарстане только после возбуждения уголовного дела предприятие выплатила почти 96 миллионов рублей долгов по зарплате

Эту гигантскую сумму распределили между 1 348 сотрудниками
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Людям заплатили то, что им причиталось за работу за период с января по апрель 2021 года.

Людям заплатили то, что им причиталось за работу за период с января по апрель 2021 года.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В отношении руководства ООО «ГЕМОНТ» было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы, сообщает следственный комитет Татарстана.

- В ходе расследования уголовного дела, руководство предприятия полностью возместило имевшуюся задолженность перед 1 348 сотрудниками на сумму почти 96 миллионов рублей, - отметили в ведомстве.

По версии следствия, предприятие не платило своим сотрудникам с января по апрель 2021 года, хотя деньги на это были, но они почему-то тратились на другие цели.