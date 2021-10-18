В Татарстане только после возбуждения уголовного дела предприятие выплатила почти 96 миллионов рублей долгов по зарплате

Людям заплатили то, что им причиталось за работу за период с января по апрель 2021 года. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В отношении руководства ООО «ГЕМОНТ» было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы, сообщает следственный комитет Татарстана.

- В ходе расследования уголовного дела, руководство предприятия полностью возместило имевшуюся задолженность перед 1 348 сотрудниками на сумму почти 96 миллионов рублей, - отметили в ведомстве.

По версии следствия, предприятие не платило своим сотрудникам с января по апрель 2021 года, хотя деньги на это были, но они почему-то тратились на другие цели.