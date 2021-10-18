МУП «Водоканал»: на восстановление сетей в Казани нужно 65 миллиардов рублей

Из-за ветхости труб с 2010 года произошло уже 14 тысяч аварий. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В Казани 70% коммунальных сетей - это ветхие и аварийные трубы, срок эксплуатации которых истек более 10 лет назад. Из-за них начиная с 2010 года произошло 14 тысяч аварий. Об этом 18 октября на совещании в мэрии сообщил гендиректор МУП «Водоканал» Александр Егоров.

- То, что мы имеем сегодня по износу сетей – это ком, который образовывался десятилетиями, - сказал Егоров. - Протяженность сетей, отслуживших нормативный срок, составляет более 1,7 тысяч километров, и ежегодно эта цифра увеличивается на 2-3%, то есть на 75 километров.

По его словам, на восстановление коммунальной инфраструктуры в Казани потребуется минимум 65 миллиардов рублей и большая часть этой суммы – 40 миллиардов, нужна именно на замену сетей. При этом в год на их капремонт при существующих тарифах предусмотрено 260 миллионов рублей, когда как нужно минимум 2 миллиарда.

- В 2014 году в Казани было 2 660 километров сетей, сегодня насчитывается 3 000. За пять лет сети приросли на 335 километров, это как от Казани до Самары. Число прорывов и ветхих сетей не просто будоражит, а ставит вопрос угрозы развитию города, – отметил на это мэр Казани Ильсур Метшин.

По его словам, к решению озвученной проблемы надо подключать федеральный центр.