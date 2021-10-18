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Общество18 октября 2021 16:21

В Татарстане для бизнесменов открыли «горячие линии» по работе QR-кодов о вакцинации

Свои вопросы предприниматели могут задать как по телефону, так и через интернет
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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В частности, консультацию можно получить от специалистов Фонда поддержки предпринимательства республики.

В частности, консультацию можно получить от специалистов Фонда поддержки предпринимательства республики.

Фото: Ольга АНДРЕЙЧЕНКО

По вопросам введения QR-кодов для посещения ряда общественных мест для бизнесменов в Татарстане запустили «горячие линии».

Так, консультацию от специалистов Фонда поддержки предпринимательства республики можно получить по телефону: +7 (843) 524-90-90.

Кроме того, по вопросам о действии новых коронавирусных ограничений бизнесмены могут обратиться по линии созданной по инициативе Минэкономики Татарстана совместно с региональной прокуратурой. Это можно сделать как через интернет-портал «Проверенный бизнес», так и по телефону: +7 (800) 222-37-22.