В Татарстане для бизнесменов открыли «горячие линии» по работе QR-кодов о вакцинации

В частности, консультацию можно получить от специалистов Фонда поддержки предпринимательства республики. Фото: Ольга АНДРЕЙЧЕНКО

По вопросам введения QR-кодов для посещения ряда общественных мест для бизнесменов в Татарстане запустили «горячие линии».

Так, консультацию от специалистов Фонда поддержки предпринимательства республики можно получить по телефону: +7 (843) 524-90-90.

Кроме того, по вопросам о действии новых коронавирусных ограничений бизнесмены могут обратиться по линии созданной по инициативе Минэкономики Татарстана совместно с региональной прокуратурой. Это можно сделать как через интернет-портал «Проверенный бизнес», так и по телефону: +7 (800) 222-37-22.