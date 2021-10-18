Мэр Казани Ильсур Метшин поручил вывезти из дворов все брошенные автомобили и бесхозные гаражи

Такие машины и гаражи вывезут на специальную площадку на окраине города. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

18 октября в Исполкоме Казани на совещании «деловой понедельник» мэр города Ильсур Метшин поручил главам районных администраций составить список всех брошенных во дворах автомобилей, бесхозных гаражей и построек, а также график их вывоза.

- В Казани не должно быть окраин, везде должен быть столичный уровень. Что касается гаражей и ржавых машин, они должны остаться в прошлом. Это не тот вопрос, который нельзя решить, - сказал Метшин и добавил. - Мы должны точно знать, сколько нам предстоит вывезти. Финансовые средства, которые для этого нужны, мы выделим. Давайте избавимся от этих рассадников крыс и антисанитарии.

Отметим, что данный вопрос возник на фоне реализации республиканской программы благоустройства «Наш двор».

Теперь главы районных администраций каждую неделю будут отчитываться о работе над вопросом по вывозу брошенных автомобилей и бесхозных гаражей. Все это будут отправлять на специальную площадку на окраине города, где, не дождавшись своего владельца, их утилизируют. Последний момент чиновники должны проработать совместно с прокуратурой.

При этом, Метшин призвал подключиться к этой работе по очистке дворов и самих горожан, которые могут сообщить о таких машинах и гаражах через системы «Народный контроль» и «Открытая Казань».