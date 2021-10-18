Минобразования Чувашии рекомендует продлить каникулы школьников до 8 ноября

В ведомстве предложили прервать обучение в школах на отдых учеников с 25 октября по 7 ноября
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Чувашии из-за напряженной ситуации с коронавирусом рассматривается вопрос о продлении осенних школьных каникул. Минобразования региона рекомендует пролонгировать их еще на неделю.
В ведомстве предложили прервать обучение в школах на отдых учеников с 25 октября по 7 ноября. Занятия могут возобновить с 8 ноября.
Аналогичная рекомендация дана и относительно учреждений дополнительного образования.