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Общество18 октября 2021 15:46

Минобразования Чувашии рекомендует продлить каникулы школьников до 8 ноября

Это же посоветовали сделать и учреждениям допобразования
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В ведомстве предложили прервать обучение в школах на отдых учеников с 25 октября по 7 ноября

В ведомстве предложили прервать обучение в школах на отдых учеников с 25 октября по 7 ноября

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Чувашии из-за напряженной ситуации с коронавирусом рассматривается вопрос о продлении осенних школьных каникул. Минобразования региона рекомендует пролонгировать их еще на неделю.

В ведомстве предложили прервать обучение в школах на отдых учеников с 25 октября по 7 ноября. Занятия могут возобновить с 8 ноября.

Аналогичная рекомендация дана и относительно учреждений дополнительного образования.