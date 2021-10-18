В Ульяновской области удалось добиться снижения заболеваемости коронавирусом

В регионе чаще болеют люди от 30 до 49 лет, а также старше 60 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ульяновской области снизился темп заболеваемости коронавирусом. Однако ситуация в регионе остается напряженной. Об этом сообщили на заседании оперштаба области.

По словам губернатора региона Алексея Русских, четвертая волна не думает отступать. Он подчеркнул, что работодателям некоторых сфер деятельности нужно будет обеспечить вакцинацию 80% персонала.

По поручению Русских представители правительства региона посещают "красные зоны" и отслеживают динамику. На заседании отметили, что в Ульяновской области чаще болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет. Также много случаев заболевания среди населения старше 60 лет.

Коэффициент распространения коронавируса пока все так же не позволяет проводить массовые мероприятия в Ульяновской области.