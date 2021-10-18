Сын вице-премьера РФ Марата Хуснуллина создаст в Татарстане агрохолдинг

В агрохолдинг «Чистополье» Альберта Хуснуллина уже входят земли площадью более 20 тысяч гектаров и молочная ферма на 1 тысячу голов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сын вице-премьера РФ Марата Хуснуллина создает в Татарстане масштабный агрохолдинг. По предварительной оценке экспертов, проект оценивается от 660 миллионов до 1,1 миллиарда рублей. Сообщает «Коммерсантъ».

В агрохолдинг «Чистополье» Альберта Хуснуллина уже входят земли площадью более 20 тысяч гектаров и молочная ферма на 1 тысячу голов.

Компания контролирует «Рыбно-слободское ХПП» с элеватором емкостью 26,5 тысячи тонн зерна с возможностью погрузки барж по 2-5 тысяч тонн у реки Кама. Также младший Хуснуллин является инвестором агрофирмы «Чистопольская», на которой выращивают зерновые. В состав агрофирмы в том числе входят два предприятия – аграрное и молочное.