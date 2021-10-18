За сутки в Татарстане зарегистрировали 129 новых случаев коронавируса

23 человека госпитализировано, 106 получают лечение на дому. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в республике было выявлено 129 новых случаев заражения коронавирусом, пять из них являются завозными, а 124 – контактными, сообщает Минздрав Татарстана.

- 23 человека госпитализировано, 106 получают лечение на дому, - добавили в ведомстве.

По-прежнему большая часть инфицированных за сутки фиксируется в Казани (62 человека) и Набережных Челнах (28 человек).

Всего в Татарстане диагноз: новая коронавирусная инфекция, был поставлен 28 716 людям, 24 158 из них смогли выздороветь, а 857 человек скончались.