Артур Сафин оставил пост руководителя аппарата Совета Нижнекамского района

Решение об его уходе было принято заранее. Фото: пресс-служба главы Нижнекамского района

В этот понедельник, 18 октября, во время совещания в Исполкоме Нижнекамского района было официально объявлено об уходе Артура Сафина с поста руководителя аппарата местного Совета. Эту должность он покинул по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Его место с пометкой и.о. заняла Марина Маркова, которая до этого отвечала за отдел делопроизводства и по работе с обращениями граждан

- К сожалению, мы не успели поработать вместе (с Артуром Сафиным – Ред.). Решение было принято еще задолго до моего прихода, - прокомментировал и.о. главы Исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

Напомним, Муллин был назначен руководителем после того, как прежний глава – Айдар Метшин, был избран в Госдуму и в связи с этим покинул свой пост.