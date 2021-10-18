В Набережных Челнов новый пункт вакцинации от коронавируса открыли в строительном гипермаркете

Пункт будет работать ежедневно с 12:00 до 19:00 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 18 октября в Набережных Челнах начал работу новый мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Он расположен в гипермаркете «Мегастрой» по адресу: Набережночелнинский проспект, 37А. Сообщает пресс-служба администрации города.

Пункт имеет отдельный вход - предъявление QR-кода не требуется, он работает ежедневно с 12.00 до 19.00. Вакцинироваться можно в помещении на первом этаже. Там же находится место для осмотра и регистрации пациентов. С собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Первый компонент вакцины можно получить в порядке живой очереди без предварительной записи. Второй компонент люди будут получать в той поликлинике, медицинская бригада которой ввела первый компонент.

Отметим, что до этого в Набережных Челнах был только один мобильный пункт вакцинации от коронавируса – в ТЦ «Тулпар» (проспект Московский, 128А). Но там нет отдельного входа, поэтому в нем проводится только ревакцинация.