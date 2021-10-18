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Происшествия18 октября 2021 11:03

В Татарстане задержан вандал, повредивший надгробия на кладбище

Случай произошел в Буинском районе республики
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Установлено, что на пяти могилах были повреждены кресты и надгробия

Установлено, что на пяти могилах были повреждены кресты и надгробия

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Буинском районе Татарстана в местное отделение полиции поступило сообщение об акте вандализма на православном кладбище деревни Кошки-Теняково. По словам очевидцев, неизвестные повредили надгробия и устроили пожар. Сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

На месте сотрудники полиции выяснили, что на пяти могилах были повреждены кресты и надгробия. Помимо этого, была подожжена подсобка для хранения инвентаря.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемый уже задержан. Им является ранее судимый 55-летний местный житель. Мужчина также состоит на учете у психиатра. Его доставили в отдел полиции.