В Татарстане задержан вандал, повредивший надгробия на кладбище

Установлено, что на пяти могилах были повреждены кресты и надгробия Фото: Андрей АБРАМОВ

В Буинском районе Татарстана в местное отделение полиции поступило сообщение об акте вандализма на православном кладбище деревни Кошки-Теняково. По словам очевидцев, неизвестные повредили надгробия и устроили пожар. Сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

На месте сотрудники полиции выяснили, что на пяти могилах были повреждены кресты и надгробия. Помимо этого, была подожжена подсобка для хранения инвентаря.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемый уже задержан. Им является ранее судимый 55-летний местный житель. Мужчина также состоит на учете у психиатра. Его доставили в отдел полиции.