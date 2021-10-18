В Татарстане завершилась реконструкция дороги Набережные Челны - Сарманово

В рамках реконструкции дорогу с четвертой технической категории перевели на вторую. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Тукаевском районе Татарстана завершили реконструкцию региональной дороги Набережные Челны – Сарманово. Дорожники восстановили участок протяженностью 3,7 километра. Сообщает Миндортранс региона.

Дорога соединяет Тукаевский и Сармановский районы Татарстана. Здесь курсируют муниципальные и школьные автобусы.

В рамках реконструкции дорогу с четвертой технической категории перевели на вторую. Проезжая часть расширена с семи до девяти метров.

На участке площадью более 42 285 квадратных метров уложили верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20 и укрепили обочины по 2,25 метра с каждой стороны. Также здесь построены 5 водопропускных труб, установлены 1638 погонных метров металлического барьерного ограждения, 84 сигнальных столбика и 84 дорожных знака. Кроме этого, вдоль дороги оборудованы 4 остановочных павильона – по 2 у населенных пунктов Тлянче-Тамак и Таулык.