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Происшествия18 октября 2021 9:53

В Набережных Челнах группа молодых людей напала на прохожего: его избили и ограбили

Инцидент попал в камеры видеонаблюдения
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Нападавшие жестоко избили и ограбили мужчину

Нападавшие жестоко избили и ограбили мужчину

Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

В Набережных Челнах обычный прохожий стал жертвой группы молодых людей. Они жестоко избили его и ограбили. Инцидент произошел прямо под окнами общественной приемной мэра города и попал в камеры видеонаблюдения. Сообщает портал Chelny-biz.ru.

В начале видео видно двоих – нападавшего парня и пострадавшего мужчину. Первый избивает лежащего второго, затем к нему присоединяется его приятель и они избивают мужчину вдвоем. Еще через пару мгновений молодых людей становится четверо.

На кадрах видно, как хулиганы обыскивают пострадавшего. У мужчины забрали телефон и ключи. Позже ему удается встать, когда нападавшие начинают расходиться. Однако его быстро догоняют и наносят еще несколько ударов.

По словам потерпевшего, который рассказал о случившемся очевидцам, молодые люди гнались за ним по улице Академика Рубаненко и настигли у здания приемной.