В Татарстане появилось движение против обязательной вакцинации

Среди инициаторов движения против обязательной вакцинации – местный депутат Татьяна Гурьева Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Набережных Челнах неравнодушные создали общественное движение против обязательной вакцинации от коронавируса под названием «Сопротивление принуждению». Среди инициаторов – местный депутат Татьяна Гурьева. Сообщает «Коммерсантъ-Казань».

Основной целью движение выбрало отстаивание конституционных прав граждан на охрану жизни и здоровья, на благоприятные условия проживания, а также отмена постановления об обязательной вакцинации.

Гурьева отметила, что к ним присоединились, в ч астности, представители разных политических сил, общественных организаций города, известные блогеры и активные горожане.

Напомним, ранее Татьяна Гурьева уже успела направить Генпрокурору России и президенту Татарстана обращение с жалобой на введенные антиковидные меры.