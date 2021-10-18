Активисты Казани выступили с коллективным иском за отмену системы QR-кодов

По мнению активистов, система QR-кодов противоречит Конституции России и двум федеральным законам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани группа активистов начала борьбу с системой QR-кодов. Они подали коллективный иск в Верховный суд Татарстана, потребовав отмену соответствующего постановления Кабмина Татарстана. Сообщает «Вечерняя Казань».

Один из инициаторов подачи иска – активист Евгений Хабибуллин уверен, что новые антиковидные меры принуждают к вакцинации, тем самым ущемляют людей в правах.

Сам активист не является противником прививок, но выступает против ограничений. По его мнению, новая система не сможет остановить COVID-19, когда сегодня им можно заразиться и в общественном транспорте.

В документе иска значатся пять человек, но их количество может увеличиться. Хабибуллин отметил, что сторонников много, помимо Казани, есть желающие присоединиться из Альметьевска, Нижнекамска, а также из предпринимательского сообщества. Оперативность в подаче иска обусловлена тем, что судебные разбирательства, как правило, затягиваются надолго.

В документе в графе ответчика указан Кабмин Татарстана. По мнению активистов, система QR-кодов противоречит Конституции России и двум федеральным законам. По ним люди лишаются права на добровольное согласие на медицинское вмешательство.

Как отметил адвокат истцов, который помог им составить обращение, обязательная вакцинация могла быть оправдана режимом чрезвычайной ситуации, но его так и не ввели. Он также подчеркнул, что в случае рассмотрения дела по закону вероятность положительного решения по нему практически стопроцентная.