В Татарстане подтвердили еще 10 смертей от коронавируса

Таким образом, число летальных исходов коронавируса в Татарстане возросло до 857. Фото: Алексей БУЛАТОВ

17 октября в республики в результате патологоанатомической экспертизы были подтверждены еще 10 смертей от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.

Так, очередными жертвами инфекции стали 79-ти, 66-ти, 68-ми и 62-х летние мужчины, а также 65-ти, 70-ти, 87-ми, 62-х, 49-ти и 61-летние женщины. Таким образом, число летальных исходов коронавируса в Татарстане возросло до 857.

Напомним, только за прошедшие сутки в республике выявили 121 новый случай заражения. В 40 из них людям понадобилась госпитализация, а в 81-ом инфицированные будут получать медицинскую помощь на дому.

Всего же в Татарстане коронавирус обнаружили у 28 587 человек, 24 125 из которых смогли выздороветь.