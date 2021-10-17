В Марий Эл под угрозой распространения африканской чумы свиней оказались более100 населенных пунктов

От очага инфекции в радиусе 20 километров был введен карантин, а в радиусе 100 километров - наблюдение. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На территории ООО «Медис» в Йошкар-Оле возник очаг африканской чумы свиней. В связи с чем указом главы Марий Эл Александра Евстифеева там в радиусе 20 километров был введен карантин, а в радиусе 100 километров - наблюдение. Так, согласно этому документу, под угрозой распространения африканской чумы свиней сейас находятся более 100 населенных пунктов двух районов - Медведевского и Советского.

Отметим, что в очаге инфекции во время карантина, например, запрещается присутствие посторонних лиц, перемещение свиней и их убой.

В свою очередь в населенных пунктах, попавших под угрозу распространения инфекции, в частности, запрещена абсолютна любая охота, вывоз свиней и убой их

А в 100-климтеровой зоне, в частности, запрещена охота на дикого кабана, также вывоз и убой свиней, кроме некоторых видов.