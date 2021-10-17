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Общество17 октября 2021 15:16

В начале следующей недели в Татарстане прогнозируется мокрый снег

Также ожидаются и ночные заморозки
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Днем столбики термометров не поднимутся выше +8.

Днем столбики термометров не поднимутся выше +8.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В понедельник, 18 октября, в республике будет все еще сухая и комфортная погода. Днем от +7 до +12 градусов (в Казани от +10 до +12), местами небольшой и умеренный дождь, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Во вторник, 19 октября, ухудшения погоды не ожидается. Будет облачно с прояснениями, если дождь и пройдет, то небольшой и лишь местами. Температура воздуха днем прогнозируется в пределах от +5 до +10.

В среду же, 20 октября, в отдельных районах Татарстана ожидается не только дождь, но и мокрый снег. Ночью температура воздуха прогнозируется в пределах от +2 до -3. Днем также будет прохладно – от +3 до +8 градусов.