В начале следующей недели в Татарстане прогнозируется мокрый снег

Днем столбики термометров не поднимутся выше +8. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В понедельник, 18 октября, в республике будет все еще сухая и комфортная погода. Днем от +7 до +12 градусов (в Казани от +10 до +12), местами небольшой и умеренный дождь, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Во вторник, 19 октября, ухудшения погоды не ожидается. Будет облачно с прояснениями, если дождь и пройдет, то небольшой и лишь местами. Температура воздуха днем прогнозируется в пределах от +5 до +10.

В среду же, 20 октября, в отдельных районах Татарстана ожидается не только дождь, но и мокрый снег. Ночью температура воздуха прогнозируется в пределах от +2 до -3. Днем также будет прохладно – от +3 до +8 градусов.