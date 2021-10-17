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Происшествия17 октября 2021 14:19

В Набережных Челнах пожарные спасли из горящего дома пять человек

Причины возгорания в многоэтажке устанавливаются
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Пожар возник в квартире на третьем этаже.

Пожар возник в квартире на третьем этаже.

Фото: МЧС Татарстана

Поздно вечером 16 октября в экстренные службы поступил сигнал о том, что в Набережных Челнах в поселке ГЭС загорелся пятиэтажный дом №45 на улице набережная Тукая. Сообщает МЧС Татарстана.

- В квартире на третьем этаже горели мебель и вещи. Площадь возгорания составила два квадратных метра. Причина возникновения огня устанавливается, - отметили в чрезвычайном ведомстве.

Во время тушения пожарные спасли пять человек. Их вывели на улицу по лестничному маршу при помощи специальных масок, которые были подключены к баллону со сжатым воздухом.