В Набережных Челнах пожарные спасли из горящего дома пять человек

Пожар возник в квартире на третьем этаже.
Фото: МЧС Татарстана
Поздно вечером 16 октября в экстренные службы поступил сигнал о том, что в Набережных Челнах в поселке ГЭС загорелся пятиэтажный дом №45 на улице набережная Тукая. Сообщает МЧС Татарстана.
- В квартире на третьем этаже горели мебель и вещи. Площадь возгорания составила два квадратных метра. Причина возникновения огня устанавливается, - отметили в чрезвычайном ведомстве.
Во время тушения пожарные спасли пять человек. Их вывели на улицу по лестничному маршу при помощи специальных масок, которые были подключены к баллону со сжатым воздухом.