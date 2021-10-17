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Происшествия17 октября 2021 14:07

В Чувашии машина с подростками слетела с дороги в овраг

За водителя-школьника могут наказать его родителей
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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В машине находилось четверо подростков. Фото: ГИБДД Чувашии

В машине находилось четверо подростков. Фото: ГИБДД Чувашии

В Цивильском районе 15-летний школьник взял ключи от автомобиля ВАЗ-2105, который принадлежит его брату. Мальчик решил вечером покатать троих своих приятелей в возрасте от15 до 17 лет. Но что-то пошло не так. Подросток потерял управление над машиной, и она слетела с дороги в овраг. В результате все, кто в ней находился, получили различные травмы и были госпитализированы с места аварии.

- Решается вопрос о привлечении родителей подростка к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, - сообщили в ГИБДД Чувашии.

В свою очередь машину, слетевшую в овраг, отправили на спецстоянку. Как оказалось, она не была должным образом зарегистрирована и не имела страхового полиса.