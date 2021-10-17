В Казани после пожара в квартире мужчину увезли в РКБ

С места происшествия.
Фото: МЧС Татарстана
Вечером 16 октября в двухэтажном доме №11 на улице Челнинская загорелась одна из квартир. Сообщает МЧС Татарстана.
- По прибытию на место происшествия было установлено, что горят вещи и мебель на втором этаже, - отметили в чрезвычайном ведомстве
Из той самой квартиры пожарные спасли 73-летнего пенсионера. Они вывели его по лестничному маршу при помощи специальной маски, подключенной к баллону со сжатым воздухом.
В результате пожара на площади четыре квадрантных метра пострадал 31-летний мужчина. Он получил ожоги тела I-II степени (20%) и был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу (РКБ).
- Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - заявили в МЧС Татарстана.