В Татарстане подтверждено еще восемь случаев смерти от коронавируса

Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 847. Фото: Иван МАКЕЕВ

В республике в результате патологоанатомической экспертизы было подтверждено еще восемь случаев смерти от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.

- Выражаем соболезнования родным и близким, - гласит официальное сообщение ведомства.

Так, очередными жертвами инфекции стали один мужчин в возрасте 74 лет, а также семь женщин в возрасте 74, 73, 73, 71, 72, 68 и 68 лет.

Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 847.