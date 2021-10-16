Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье16 октября 2021 18:30

В Татарстане подтверждено еще восемь случаев смерти от коронавируса

Очередными жертвами инфекции стали семь женщин и один мужчина
Инзиля ШАКИРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 847.

Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 847.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В республике в результате патологоанатомической экспертизы было подтверждено еще восемь случаев смерти от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.

- Выражаем соболезнования родным и близким, - гласит официальное сообщение ведомства.

Так, очередными жертвами инфекции стали один мужчин в возрасте 74 лет, а также семь женщин в возрасте 74, 73, 73, 71, 72, 68 и 68 лет.

Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 847.