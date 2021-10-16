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Здоровье16 октября 2021 14:37

В Чувашии школьникам могут продлить каникулы из-за коронавируса

Ковид-больные обнаружены в 126 образовательных учреждениях республики
Инзиля ШАКИРОВА
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Глава региона предложил дать школьникам возможность отдохнуть 2 недели.

Глава региона предложил дать школьникам возможность отдохнуть 2 недели.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Власти Чувашии объявили о том, что рассматривают вопрос о продлении школьных каникул. Причины на то две: длинные праздничные выходные в ноябре, а также неблагоприятная ситуация с коронавирусной инфекцией.

Глава региона Олег Николаев пояснил, что у большинства школьников в Чувашии каникулы начинаются с 25 октября, а за ними идут 4 выходных дня. Поэтому он предлагает дать школьникам возможность отдохнуть 2 недели, чтобы был разрыв инкубационного периода COVID-19.