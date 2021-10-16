В Татарстане зарегистрировано 117 новых случаев COVID-19

Около половины заразившихся проживают в Казани Фото: Иван МАКЕЕВ

В республике за минувшие сутки выявили 117 новых случаев коронавируса, пять из них являются завозными, а 112 – контактными, сообщили в Минздраве Татарстана.

Там также отметили, что в этот раз госпитализация понадобилась 33 заболевшим, остальные – 84 человека, будут лечиться на дому.

По-прежнему в антилидерах по суточному приросту инфицированных находятся Казань (42 человека) и Набережные Челны (27 человек).

Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус обнаружили у 27 836 человек, 24 065 из которых, в том числе и 92 человека за прошедшие сутки, смогли выздороветь.

Всего провакцинировано 1 225 216 человек, из них 983 226 получил вторую прививку.